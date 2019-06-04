行政院前院長賴清德今天到高雄會支持者，呼籲挺他民調勝出。（柯宗緯攝）

行政院前院長賴清德今天到高雄會支持者，呼籲挺他民調勝出。（柯宗緯攝）

行政院前院長賴清德今天到高雄會支持者，還舉辦簽書會。（柯宗緯攝）

前行政院長賴清德昨接受媒體專訪強調，若當選總統，不會再宣布台灣獨立，但外界質疑是否與台獨主張矛盾，就連蔡英文總統聽聞也嘆了一口氣直說「前後不一」。對此，賴清德今（4）日下午出席高雄分享會重申，一切服膺民進黨黨綱「台灣前途決議文」。

「我想我講清楚一點」，賴清德解釋，民進黨1991年時，由前總統陳水扁修改黨綱，主張如果一旦執政就要制憲正名，建立台灣共和國，這就是社會所了解的台獨黨綱。

然而，在1995至1997期間，施明德擔任民進黨黨主席時，曾率領黨內立委到美國訪問，回國後宣布民進黨執政不會宣布台灣獨立，「因為台灣已經是主權的國家，名字叫中華民國」，當時也有一群民進黨同志離開，另組建國黨。

賴指出，後來在1999年民進黨代表大會，通過「台灣前途決議文」，再次強調台灣已經是主權獨立的國家，我們的主權跟大陸互不隸屬，民進黨執政不會宣布台灣獨立，台灣的前途必須由2300萬人民共同決定，相信民進黨任何一個同志都服膺「台灣前途決議文」。

賴也重申，後來陳水扁、蔡英文當總統都沒宣布台灣獨立，而未來他當選總統也不會宣布，除了遵照決議文主張外，就是要發展經濟、建設國家、造福人民、壯大台灣，這就是他在國會備詢清楚跟國會議員報告。

另外，賴清德點名郭台銘應該要先救鴻海，賴今天表示，陸美貿易衝突不僅對台灣，也對世界各國影響都很大，目前2000億美金的貿易商品課25％稅金，若未來3200多億的貿易商品，再課25％的話，幾乎會受到影響，而他認為比較大型、在中國製造、銷往美國的公司影響甚巨，其中一家就是鴻海，郭應該自知鴻海困境，當前應救鴻海比較要緊。

針對中研院前院長李遠哲發起連署要蔡英文「知所進退」，賴清德表示，感謝李遠哲院長支持，在這關鍵時刻，也希望社會各界響應他的號召，在台灣這場大選裡面，一定要支持民進黨黨內最有勝選的人就是賴清德，明年大選可贏得最後勝利，既能夠守護台灣，也能推動台灣經濟發展。

賴清德今出席「用行動帶來希望」分享會，現場約有百名支持者，其中也有不少醫界人士，包括高醫大前校長劉景寬、高醫校友總會理事長藍傳盛等人。賴在台上多次提到，民調顯示唯有他能與藍營最強人選韓國瑜匹敵，更能在大選打敗韓以及柯P。

(中時 )