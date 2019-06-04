韓國瑜日前針對年金改革發表看法，卻被部分媒體、名嘴誣指為他主張恢復軍公教18趴，韓4日透過高市新聞局發出澄清稿，強調他所指的是政府不能失信於民，應尊重法律體制，並非恢復18趴，籲外界不要刻意抹黑。不過，韓國瑜對軍公教的表態，也引起網友好奇，軍公教目前支持誰？有網友表示，總統蔡英文要看看台北市長柯文哲的教訓，柯文哲才砍一年三千就沒票了，蔡英文可是一年砍十幾萬耶，連配套措施都沒有，怎麼選？

對於軍公教挺誰問題，網友Tosca於批踢踢發文，提出三個觀點：

1.柯文哲只是砍了老人一年三千，民調就掉5%選的就很辛苦了，年改是一年砍人家十幾二十萬。柯文哲後來推老人共餐，還有免費肺炎鏈球菌疫苗等等，但他自己也坦承，政策上應該要先給後拿，不能先拿後給，這樣民眾滿意度會不好。年改呢？只拿不給，沒有任何配套任何補償。以配套來講，好比開放公務人員兼職限制，在跟職務無關的，兼職應該是能被容許的，畢竟你砍人家錢，你怎麼能再禁止人家去賺錢？

好比之前有個台大家醫科醫師，兼職當業配寫日本旅遊部落客文章，結果被檢舉後就離開台大。請問一下，當醫師跟寫日本旅遊業配，有衝突嗎？但現行法規下就是連這樣也不行。其他一般公物人員也是，一個公務人員，下班後用自己的時間做網拍，這都應該是要放寬限制的。

再來就是補償，好比退休軍公教，免繳健保費，甚至免健保部分負擔等等（退休軍人身分是榮民，健保是免部分負擔的，但公教沒有這福利）。小英的年改，就只砍錢，沒有任何配套，任何補償，只跟你說我們拖延了破產時間，好棒棒！

2.但小英當初為什麼敢這麼強硬的推一個，只砍錢沒配套的年改？很簡單，因為她抄了國民黨的黨產！是阿！民進黨的如意算盤就是，國民黨只要沒了黨產 一定就不會選舉了，所以什麼年改、同婚、勞基法，隨便他們玩，反正國民黨沒黨產了，不可能選贏了。然後1124的結果，大家就看到了！

說真的2020誰選上總統，意義沒那麼大，因為大情況看來，國民黨幾乎篤定會在立法院過半。光靠年改+同婚，立委就很妥當了，總統反而變成順便！

3.蔡英文自己都承認，年改+同婚讓民進黨1124大傷，但很奇怪，她現在卻對這兩議題都不肯認錯或處理，同婚專法過了，她可以推給立院，但年改，其實她應該出來提配套和補償，不能真的就這樣只砍不給，柯文哲才砍一年三千就沒票了，拜託妳蔡英文砍一年十幾萬耶！

(中時電子報)