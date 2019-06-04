白冰冰講到賀一航相當不忍。（盧禕祺攝）

賀一航3日晚間因癌症病逝，震驚各界。白冰冰4日中午抵達賀一航靈堂，除了安慰遺孀Judy，也協助處理相關後事。白冰冰表示，賀一航過世前五天前是走著進醫院，「他自己也沒想到會死，就是痛很久，所以沒有留下隻字片語，後來都是在痛苦昏迷中」。她聽到Judy聊到最後醫療過程是比較不人道，Judy還說到一度痛哭。

白冰冰表示，非常感謝賀一航將寶貴生命最後一段給她，知道他幾年前有大腸癌，昨天聯絡他的主治醫師才知道，這次應該不是從大腸癌擴散，因為他幾年前肺部就有發現腫瘤。她現在回想起來，《我愛冰冰Show》節目半年前開始籌備，「他那時就很不舒服了，是有guts的英雄」，雖然他以前年少輕狂，但後面表現真的讓人家刮目相看。她現在想想，他有時錄影會冒冷汗，但就是不敢尋正規醫療去作化療，因為他怕掉頭髮，「他不敢面對，某個心態是不是跟豬哥亮一樣，都想為老婆再拼一次，

因為是在不好開刀的地方，自己擔心一進去會出不來，卻沒想到這樣拖延了病情」，想到他作為一個男人，想為老婆再拼點什麼的用心，真的很令人不捨。

她感嘆賀一航都在想幫助誰幫助誰，就是沒有幫助自己，「我很不同意他不去問正規醫療，卻找民俗療法」，她覺得這又是一個寶貴的例子，提醒大家有病不能掩蓋不就醫。

白冰冰說，賀一航之前會去她家，也會每天早上跟她說早安，10幾天前開始沒有了早安，她就覺得很怪。想到他在病痛之餘，還拖著病體在節目裡跟大家一起打打鬧鬧，她更是不捨，她在靈堂跟賀一航說他講得樂了，因為他提供這麼多歡樂給大家，也是種功德，希望他會上天堂。

白冰冰也說，知道他會有很多遺憾，尤其80多歲的高齡老母要面臨白髮人送黑髮人的痛，「他唱〈媽媽請你不通痛〉，卻又讓媽媽痛一次。我最擔心的是阿嬤，因為阿嬤是真的滿受不了的」，所以她能幫忙做的就是幫賀一航照顧妻小，提攜拉拔他的兒子曾治豪。

白冰冰表示，Judy第一次遇到這種事，整個人慌了，根本連要找靈骨塔也不知道，「喪事禮儀已經有台灣仁本幫忙扛下來處理，我剛剛就幫她聯繫靈骨塔贊助，我已經送別人送太多次，所以也幫忙想一下初步的事。治喪委員會，余天大哥是演藝圈大家長，建議請他當主委，告別式日子也大概看好了，就讓家屬自己公布。榮譽委員可以請一個更大咖的來擔任，文化部部長鄭麗君也有來關心，再看是否可以請她來擔任，其他我們做事的人就擔任副主委」。

(中時 )