「時尚奧斯卡」美國時裝設計師協會大獎（CFDA Fashion Awards）台灣時間4日上午舉行，最佳男裝設計師由Rick Owens擊敗Virgil Abloh等強敵拿下，女裝設計師頒給Brandon Maxwell。

芭比穿上DVF禮服出席領獎。（翻攝自IG）

除了最佳男、女裝設計師獎項，特殊獎項也深具話題性。珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）是今年時尚指標獎得主；CFDA董事會首度將貢獻獎頒給非人類的「芭比娃娃」，稱：「她的社交影響力持續以百萬增長，她為總統競選6次，還擊敗登月的阿姆斯壯。60年的經驗和200多個職業，她在社會上留下了不可磨滅的印記。同時不斷激勵所有年齡的人：相信他們可以做到任何事。」

貝拉哈蒂德（右）身上的黑色羽毛晚禮服，出自Michael Kors 2019秋季系列。（翻攝自網路）

60歲的芭比穿上設計師Diane von Furstenberg為她打造的黑色斜肩禮服，「受訪」時透露選擇DVF的原因不僅是向Diane von Furstenberg擔任CFDA主席的貢獻致敬，也展現合作多年的情誼。擔任CFDA主席長達13年的Diane von Furstenberg今年卸下職務，將重擔交棒給Tom Ford。

吉吉哈蒂德穿Off-White的水藍色套裝。（翻攝自網路）

●重要得獎名單：

最佳男裝設計師：Rick Owens

最佳女裝設計師：Brandon Maxwell

飾品設計師：Ashley Olsen、Mary-Kate Olsen／The Row

新晉設計師：Emily Adams Bode／Bode

Valentino Garavani與Giancarlo Giammetti

網路獎：Alexander McQueen創意總監Sarah Burton

積極改變獎：Eileen Fisher

創始人獎：Carine Roitfeld

媒體獎：Lynn Yaeger

時尚指標：Jennifer Lopez

Geoffrey Beene終身貢獻獎：Bob Mackie

CFDA董事會首度將貢獻獎：Barbie

黛安克魯格穿Jason Wu的紅色無肩帶禮服。（翻攝自網路）

(中時 )