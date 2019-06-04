「時尚奧斯卡」美國時裝設計師協會大獎（CFDA Fashion Awards）台灣時間4日上午舉行，最佳男裝設計師由Rick Owens擊敗Virgil Abloh等強敵拿下，女裝設計師頒給Brandon Maxwell。
除了最佳男、女裝設計師獎項，特殊獎項也深具話題性。珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）是今年時尚指標獎得主；CFDA董事會首度將貢獻獎頒給非人類的「芭比娃娃」，稱：「她的社交影響力持續以百萬增長，她為總統競選6次，還擊敗登月的阿姆斯壯。60年的經驗和200多個職業，她在社會上留下了不可磨滅的印記。同時不斷激勵所有年齡的人：相信他們可以做到任何事。」
60歲的芭比穿上設計師Diane von Furstenberg為她打造的黑色斜肩禮服，「受訪」時透露選擇DVF的原因不僅是向Diane von Furstenberg擔任CFDA主席的貢獻致敬，也展現合作多年的情誼。擔任CFDA主席長達13年的Diane von Furstenberg今年卸下職務，將重擔交棒給Tom Ford。
●重要得獎名單：
最佳男裝設計師：Rick Owens
最佳女裝設計師：Brandon Maxwell
飾品設計師：Ashley Olsen、Mary-Kate Olsen／The Row
新晉設計師：Emily Adams Bode／Bode
Valentino Garavani與Giancarlo Giammetti
網路獎：Alexander McQueen創意總監Sarah Burton
積極改變獎：Eileen Fisher
創始人獎：Carine Roitfeld
媒體獎：Lynn Yaeger
時尚指標：Jennifer Lopez
Geoffrey Beene終身貢獻獎：Bob Mackie
CFDA董事會首度將貢獻獎：Barbie
(中時 )
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