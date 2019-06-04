水手游擊手莫爾行進間接傳本壘，卻因捕手不在家，讓太空人兵不血刃跑回保險分。（嵌入自FOX體育台臉書）

水手游擊手莫爾（Dylan Moore）今天秀了一手行進間接傳美技，盼能阻殺搶攻本壘的太空人跑者布瑞格曼（Alex Bregman），結果「美技變悲劇」，捕手納瓦耶茲（Omar Narvaez）已經跑往一壘後方補位，本壘大唱「空城計」，變成莫爾暴傳本壘，讓太空人兵不血刃跑回保險分，最終以4比2力退水手。

狀況發生在6局上，3比2領先的太空人1出局攻占一、三壘，古瑞爾（Yuli Gurriel）打出三游間反彈球，莫爾行進間側身接球快傳本壘，雖然這球彈得不快，但守備動作幾乎沒有浪費任何時間，似乎足以抓到衝本壘的布瑞格曼。

問題是，納瓦耶茲以為莫爾會選擇做6-4-3的雙殺守備，已經跑向一壘後方，人根本不在本壘！也讓莫爾的美技變成「Nobody」的尷尬暴傳。

這球紀錄上為野手選擇，卻是納瓦耶茲的隱形失誤。儘管有補位的觀念很好，但捕手是大門的最後一道防線，跑位也有優先順位，此時無論如何都不能棄守本壘。莫爾的美技本來可替水手省下1分，最終也只能徒呼負負。

(中時電子報)