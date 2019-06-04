白冰冰在臉書曝光賀一航日前到她家寫書法的影片。（影片／取材自白冰冰（白雪嬅）臉書）

資深藝人賀一航昨（3日）晚辭世，驟逝消息震驚各界，與賀一航有40年交情的白冰冰今早到靈堂致哀，賀一航遺孀Judy難過地和白冰冰相擁而泣，同時白冰冰也在臉書曝光賀一航日前到她家寫書法的影片，賀一航當時帥氣的身影也讓網友看了很不捨。

白冰冰今在臉書曬賀一航日前到她家寫書法影片，透露賀一航臨時想露一手自己寫書法的功力，只見賀一航精神不錯、氣色佳，還搞笑擺練功夫動作，賀一航拿起毛筆先寫「靜」字，並對鏡頭說：「靜 心要安靜」。

賀一航接著再寫出自己的名字「賀一航」，最後更俏皮對著鏡頭比耶，他當時帥氣的身影，看不出是病人，網友看完影片更是不捨，紛紛留言：「賀大哥沒什麼病容，看起來跟一般人沒兩樣」、「好可愛～真不捨得他離開」、「看起來是那麼健康一點都不像生病的人，怎麼說走就走？」、「謝謝賀大哥帶給觀眾歡笑~希望你一路好走」。

(中時電子報)