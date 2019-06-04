三上悠亞16歲從日本國民偶像團體發跡，21歲加入AV偶像天團惠比壽麝香葡萄的第二代成員，演藝事業大噴發，當年就拿下成人大賞4座冠軍，隨後拿下AV影后，目前共累積了7座冠軍頭銜，五年來三上悠亞推出的相關作品數量近百部，個人單體作品數量也有近50部，屬於產量少的女優，但部部都是票房保證。

她提起步入AV事業的前是日本國民偶像女團SKE48的一員，因為人紅是非多爆出一連串負面緋聞，雖然三上悠亞本人一度親自否認，但是報導一出、造成的傷害覆水難收，連帶影響到了身為偶像最重要的形象，曾經被經紀公司冷凍將近一年。三上悠亞說：「比起身處惡劣的環境，更嚴重的是『身為一位偶像對自己的絕望』，到了自我厭惡的程度。後來三上悠亞正式加入AV女優拍片出道，從人生逆境的谷底到今日的AV女王，逆轉勝的情節超勵志。

這次來台拍攝JKF封面，三上悠亞分享喜歡的異性類型是個性溫柔，長相有點可愛的男生，因為帥的男生很有距離感，自己更喜歡可愛的男生。這位充滿女王魅力的女優三上悠亞向粉絲喊話，自己會參加8月2號至8月4號，為期三天在新北工商展覽館舉辦的2019「TRE 台北國際成人展」，屆時會呈現最完美的一面和粉絲見面。

(時報周刊)