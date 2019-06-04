貓空纜車年度大修順利完成，將於6月5日恢復營運，負責營運的台北捷運公司指出，相關資訊於各捷運及貓纜車站張貼公告，並透過捷運月台資訊顯示系統、車站廣播、「台北捷運GO」APP網頁及「台北捷運」FB宣導，邀請民眾踴躍前往搭乘。

貓纜每年均依原廠建議，展開年度設備大修及測試，以確保系統安全及穩定性，今年年度大修及測試16天，出動超過900人次，配合原廠POMA外籍技師，完成檢修項目包含迂迴輪軸承、張緊液壓缸、主馬達、冠狀齒輪馬達、索輪組及車站進出口導引裝置等設備翻修及包含變頻器更換、電氣控制程式設定、車站運行軌及塔柱維護上漆等設備更新改善。

另外，年度系統測試則包含電氣動態、載重及運轉測試等，歲修期間，貓纜山區遇到4天落雷，無法進行戶外檢修，維修人員立即調整持續進行週轉件備品運送及站內大修工項，順利完成作業。

北捷指出，貓纜去年總運量為211萬餘人次，較前年209萬餘人次，增加2萬餘人，成長約1.1％，且去年度系統平均可用度為99.99％，顯示系統運轉穩定，是全世界採用POMA公司纜車系統中表現最佳之一。

北捷說，搭乘貓纜可前往指南宮站，站旁1座附有中國彩繪古式風格的八角涼亭「迎仙亭」，自然少不了指標「指南宮」，海內外聞名的道教聖地，吸引不少香客誠心參訪或參拜，還可前往樟山寺及各個登山步道，依據時程隨意走走逛逛，享受難得的自然風光；另外貓空站周邊不少品茶或風味餐的茶莊餐廳，可享用特色茶餐或品茗，畫下出遊的完美句點。

為節省現場排隊時間，北捷建議民眾，多利用網路預約搭乘貓空纜車服務，只要在搭乘前1天，到「台北市民e點通」網站，點選「捷運公司案件總覽」中的「貓空纜車預約系統」，預訂搭乘纜車日期、車廂種類及時段，並自行列印「貓空纜車預約報到單」即完成預約程序，減少現場排隊時間，更能有效地規畫旅遊行程。（預約系統網址：https：／／ssl.metro.taipei／gondolabooking／）

(中時 )