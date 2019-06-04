6月3日至5日，由大陸國台辦經濟局、大陸商務部台港澳司、廣東省政府台辦、省政協港澳台委員會聯合主辦的「台商一起來 融入大灣區」主題活動在廣東舉行。3日，廣東省委書記李希在廣州出席主會場活動並致辭，兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、台灣方面理事長蕭萬長致辭，大陸國台辦主任劉結一出席活動並講話，廣東省政協主席王榮共同出席本次活動。

廣東省委書記李希表示，廣東省全力推動大灣區建設，希望與台商共同發展。（圖片主辦方提供）

廣東省委書記李希在致辭中表示，廣東省舉全省之力推進粵港澳大灣區建設，加強與台灣的交流合作，支持廣大台商台胞分享大灣區發展機遇，共創大灣區美好未來。深化貿易投資合作、加強科技創新合作並合力打造全球創新高地。加強兩岸青年創新創業合作，為青年在大灣區發展提供更多便利。最後要擴大人文交流合作，不斷增進粵台兩地人民福祉。讓更多的人關注大灣區，共享大灣區巨大發展機遇和豐碩發展成果。

兩岸企業家峰會大陸理事長郭金龍表示，大灣區建設為台灣企業提供了更廣闊的發展空間和舞台。（圖片主辦方提供）

兩岸企業家峰會大陸理事長郭金龍表示，本次活動是深化海峽兩岸融合發展，大灣區建設為台企發展提供了廣闊空間和舞台。兩岸企業家峰會將持續關注大灣區建設，促進兩岸企業交流合作，助力台企融入大灣區。希望兩岸企業家順應時代大勢，共享歷史機遇，打造共同市場，實現融合發展。

兩岸企業家峰會台灣理事長蕭萬長表示，希望兩岸在大灣區建設發展中，能夠優勢互補、互利共融。（圖片主辦方提供）

兩岸企業家峰會台灣理事長蕭萬長表示，粵港澳大灣區產業發展的未來方向與台灣經濟發展和台商轉型升級的目標高度契合，兩岸具有十分廣闊的合作空間和巨大的共同利益。期待廣東能與台商攜手並進，在大灣區所規劃的更大格局、更高層次和更寬領域上，探索新的合作模式，發掘新的合作商機，達成優勢互補、互利共榮的目標。

大陸國台辦主任劉結一表示，深化兩岸融合發展與粵港澳大灣區建設比翼雙飛、相得益彰，廣大台商是兩岸交流合作的先行者和受益者，也必將是大灣區建設的參與者和受益者。大灣區建設為台資企業轉型升級、持續發展提供了新的重大機遇，為台胞台企投身大灣區建設創造了良好條件。希望廣大台商台企發揮改革開放之初敢為天下先前來廣東投資興業的拼搏精神，搶佔先機，用好用足大灣區發展戰略和相關政策紅利，發揮自身在科技製造、研發、創新等方面的優勢，在實現自身更好發展的同時，為推動兩岸關係和平發展，共創中華民族的美好未來共同努力。

本次大會活動，還特別邀請全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏、在粵台商代表郭山輝、台灣青年代表林子凱分別代表台灣與會代表分別發言。

據瞭解，本次活動期間，台灣企業代表將前往廣州、深圳、珠海、佛山、東莞等大灣區城市，針對相關的城市發展及未來規劃進行實地考察。

(中時電子報)