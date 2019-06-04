大腸癌越來越普遍，許多人質疑，大腸癌發生率這麼高，為什麼一般大型醫院的全身健檢卻把「無痛腸胃鏡」排除在外？醫師解答，主要有兩大原因，跟檢查的侵入性和麻醉的風險有關。

標榜「全身」的健康檢查，少了腸胃，恐怕讓人覺得不到位，《良醫健康網》報導，肝膽腸胃科醫師羅鴻源指出，許多大型醫院提供的全身健檢，也多把無痛腸胃鏡檢查列為加選，主要因為下列兩個因素：

1. 侵入性：相較於其他健康檢查項目，如低劑量電腦斷層、磁振造影、超音波…等，無痛腸胃內視鏡雖然標榜無痛，但仍具侵入性，要把內視鏡穿過食道進入胃腸道，並不是人人都能接受。

2. 麻醉合適性：無痛內視鏡要事先麻醉，麻醉有風險，也不是人人都能麻醉，一般來說要評估年齡、心臟功能是否足以負荷、是否有呼吸方面的問題等，因此使用加選方式可以讓受檢者更加謹慎。

至於如果不做無痛，是不是就能排除麻醉的風險？羅鴻源說，相較於無痛的有感腸胃檢查，可能會因為過程中受檢者無法忍受疼痛，比較容易出現細微處沒被篩檢到的可能。羅鴻源建議，若無法做腸胃鏡檢查，在最不得已的情況下，可用消化道攝影，透過鋇劑經由肛門灌入大腸，藉由X光對鋇劑的不穿透性，將大腸的構造表現在X光片上，但缺點是有輻射性。

(中時電子報)