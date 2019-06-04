周勝考、蔡淑君與白珮茹掛上支持朱立倫看板。（葉德正翻攝）

新北市議會總質詢，4日下午由國民黨團上陣，書記長周勝考、「林口阿姨」蔡淑君開場不斷誇讚侯友宜質詢表現優質，周勝考要侯友宜表態，給有意參選總統的前市長朱立倫一些溫暖；侯友宜說，他肯定與感謝朱市長對新北的貢獻，能夠市政一棒接一棒做好，就是對他最重要的支持。

今下午質詢由國民黨團上陣，由書記長周勝考、林口阿姨蔡淑君與白珮茹，更同日在板橋新埔站掛上「議志堅定、動員力挺」看板，力挺朱立倫參選總統的決心。

周勝考說，他原本以為侯市長警界出生，應該一板一眼，沒想到鐵漢柔情，第一次上質詢台，有這麼好的風度與口才，對於在野黨質詢與要求，都答得很好，確實把「厚友誼」表現得很好「名符其實」，他看沒人可以跟侯友宜選了，已奠定未來侯會繼續連任的根基。

周勝考更與其他藍營議員一起鼓掌給侯友宜肯定，不過周也說，「不要民進黨的要求答應，國民黨的不答應」，這樣是「殺腹內」，不少人會心一笑。

蔡淑君也說，對比其他都會區的質詢狀況，侯市長的答詢態度非常尊重議員，非常值得肯定。

周勝考指出，前市長朱立倫要選總統，但沒有什麼聲量，希望侯友宜能表達支持，提朱立倫發聲，給朱一點溫暖，不要船過水無痕，黨團全力支持朱立倫出線，替台澎金馬服務更多。

侯友宜說，朱立倫過去8年的打拚要肯定，好的建設施政要不斷延續走下去，他肯定朱立倫、感謝朱立倫，市政是一棒接一棒，看到朱市長的建設能夠延續，一一完成，大家自然會給他滿滿支持， 他要認真拚出成績，朱市長才有交代。

(中時 )