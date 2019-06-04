法務部調查局成立中部地區通訊監察現譯工作站正式運作，5日將由局長呂文忠親自主持位於航業調查處園區內的新建辦公大樓落成啟用典禮，並邀請法務部長蔡清祥及中部地區院、檢、警、海巡、憲兵等相關首長、代表出席觀禮，未來聽現譯業務將可在地辦理，不必往北跑。

由於中部地區沒有設置現譯工作站、偵辦作業須南北舟車勞頓，耗損司法資源，影響執行時效性，調查局奉法務部指示於2016年籌劃陳報新建計畫，並於2017年6月間奉法務部核定，2018年6月開工，興建地上4層辦公大樓，工程總經費4659萬餘元，總樓地板面積1,558平方公尺（471坪），於本年3月完工，施工品質更獲法務部現地施工查核甲等的肯定。

這個工作站屬調查局第一棟由「本局建置，友軍共享」的多功能辦公大樓，除提供49部即時現譯的工作台外，尚結合調查局測謊辦公室，有效活用地區資源，提升中部司法辦案能量。

據中部檢警海巡單位表示，這棟大樓啟用後，將改善通訊監察現譯站不足，提升偵辦效率及品質，有助於打擊重大刑案、貪瀆、毒品、走私、賄選查察及影響民生經濟等各類型犯罪，做好國家賦予的職掌及交付的使命。

(中時 )