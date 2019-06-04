第28屆時報金犢獎大陸賽區評審會於5月25日在北京臺灣會館圓滿舉行，現場佳作頻傳，Time maker 創意能量燃爆全場。作為華人世界最具影響的青年創意獎項，本屆金犢獎共吸引了全球1148所高校、百萬青年的關注；大會共收到61109件作品，參賽人數超過60萬人。在16個小時的來回評分和辯論中，大陸賽區44 位評審委員共選出一等獎19件，二等獎19件、三等獎19件、佳作獎135件，以上獲獎作品將與來自全球的優秀作品一起進入總決賽。

金犢獎評審現場

國台辦交流局黃文濤局長。

黃文濤局長表示：“金犢獎已進入了28屆，這是一個非常有意義的活動。感謝來自大學的各個老師，業界的各位專家來參與推動這麼一個美好的事情。金犢獎是面向大學生的，是要給我們年輕人在創意的領域，給他們帶來一些新的機會，讓兩岸的青年有更多的機會攜手在一起，推動兩岸關係走向更好的未來。”

北京市台聯副會長王慧先生。

王慧先生說到：“多年來北京台聯一直參與金犢獎的評選工作，臺灣會館已連續六年來作為金犢獎的大陸賽區評審地；這樣的合作能夠真正為兩岸青年搭建思想文化創意交流的平台，切實推動兩岸青年成就未來夢想。青年大學生是兩岸文化交流創意的主力軍，北京台聯願意繼續與組委會共同合作，繼續為兩岸青年創新創意搭建更廣闊的交流平台和舞台，促進兩岸文化產業的深度融合。”

時報金犢獎執行長林淑黛女士。

評審現場，時報金犢獎執行長林淑黛女士提到“在這個科技與文化快速融合的時代，創新是唯一的道理，我們希望選出能掌握主題發揮創意的TIME MAKER。

金犢獎大陸組委會主席、北京大學新聞與傳播學院、黨委書記兼副院長陳剛教授。

陳剛教授表示：“交流非常重要，需要熱心，同時促進交流也是一種責任，所有評審在參與兩岸交流的過程，都是一種承擔責任的體現，也都是共同加速推動兩岸青年交流平台的建立。

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評審細則

本年度評審團陣容強大，不僅有來自北上廣深港澳台等地區產官學界的44位專家代表，而且還有本屆15個合辦企業，分別是：成都市人民政府，南寧崑崙關戰役遺址保護委員會、南寧市人民政府台灣事務辦公室，平潭綜合實驗區金融創新服務中心有限責任公司、統帥電器、掌閱科技股份有限公司、米菲多媒體媒體股份有限公司、智利水果出口商協會（ASOEX）及智利櫻桃委員會、旺旺集團、旺仔旺鋪、莆田市湄洲島國家旅遊度假區管理委員會、台南學甲慈濟宮、醒吾科技大學、永和豆漿等一同參與並見證評審盛事！

評審主席/副主席代表評審團接受聘書。

本年度評審現場熱鬧非凡，從44位評審委員中選出評審主席和副主席共同主持評審討論工作。評審團主席為薛振添先生,副主席分別是龍傑琦先生、竇仁安先生和吳旭東先生。選舉完畢後每位評審委員發表自己對於好創意的標準以及心中的一把尺。

評審主席 薛振添先生。

評審副主席 竇仁安先生。

評審副主席 龍傑琦先生。

評審副主席吳旭東先生。

今年的作品量達到新高，雖然任務繁重，但評審團依舊秉承著高品質的評審標準，從策略、創意、執行三方面入手，用客觀公正的方式評選出最優秀的作品。

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評審盛況

激烈的評分討論、表決後，從各類獎項中選出大陸賽區的優秀入圍作品及等級獎，金犢獎大陸賽區評審完美落下了帷幕。

評審盛況。

評審盛況。

評審盛況。

評審盛況。

評審盛況。

評審甄別平面組作品。

評審現場打分。

評審現場打分。

第二階段評審將於6月15日在成都市舉行

屆時

兩岸及海外的全部入圍作品將彙集起來進行總決審

最終的獲獎結果將於6月18日

在成都市東郊記憶園區舉辦的頒獎典禮儀式上公佈

(中時電子報)