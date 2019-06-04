不讓羊兒遭到車輛擦撞受傷，警方立即在現場進行維護，避免牠亂跑。（張毓翎翻攝）

員警王至瑄（左）、梁允銓（右）表示，「羊比壞人難抓！」打算圍捕抓羊，但小羊不受控制，最後等飼主到場聯合將小羊圍堵載回。（張毓翎翻攝）

民眾3日在台南市南區新都路發現一隻黑白相間的小羊，當時正值上班尖峰期車流量大，小羊在車陣裡亂竄，一不小心恐造成交通意外，警方獲報到場後，進行安全維護防止羊兒衝進交通幹道，所幸有民眾認識飼主，最終飼主順利將小羊接回。

3日上午警方接獲民眾報案，在南區新都路看到有一隻小羊在馬路上亂竄，為了不讓牠遭到車輛擦撞受傷，警方立即在現場進行維護，避免牠再次跑到路上或撞到路人，員警費了九牛二虎之力安撫小羊，但活蹦亂跳的小羊仍然不受控制。

警方表示，「羊比壞人難抓！」一開始打算以圍捕抓小羊，但小羊不是小偷歹徒，無法用說的叫牠別動，也不能動作太大怕傷了牠，束手無策的員警只能希望飼主趕快出現把小羊帶回家。

有圍觀民眾說，南山公墓附近有座農場，前幾天農場主人說有羊走失，警方趕緊循線通知農場人員，飼主到場指認後確定為走失的羊，並與警方合力將小羊圍堵趕上小貨車載回，終於結束這場小羊迷航記。

原來飼主有3隻羊在5天前跑走，雖然2隻有找回，但仍有1隻未找到，飼主感謝警方臨場應變，避免讓小羊迷失街頭。

(中時 )