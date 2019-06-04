若要前往大陸，市售止咳藥水最好別帶。

中新社報導，福州海關所屬平潭海關緝私分局今天（6月4日）透露，4月23日中午12點左右，有1名台籍旅客乘坐「麗娜號」客滾輪由台北前往福州，在平潭口岸入境時，旅檢關員查獲其攜帶的行李中有未申報的60瓶「晟德」牌甘草止咳水，每瓶120毫升，共計7200毫升，由於主成分標識中列有鴉片酊Opium Tinctuer，明顯嗎啡陽性反應。

旅檢關員取樣送檢後，這些止咳水又被驗出有嗎啡成分，該台籍旅客被依涉嫌走私毒品罪送辦，日前經福州市人民檢察院批准，平潭海關緝私分局依法對該台籍嫌犯執行逮捕。

福州海關提示，近年來，多個口岸在入境旅檢管道查獲違法攜帶止咳水入境案件。由於攜帶入境的止咳水大多含有嗎啡或可待因、麻黃鹼等成分，長期服用容易成癮並產生幻覺，過量濫用甚至可能導致死亡，屬於禁止入境或嚴格控制入境的物品範疇，違法攜帶入境可能面臨刑罰。

(旺報 )