台灣學生研發狗狗抗PM2.5口罩及娃娃車，發明成就獲肯定。(林欣儀攝)

台灣學生的創意發明受國際肯定！就讀華盛頓中學的鄧立維、鄧仕展與蔣沛妏，以及曉明女中姚芊妤、葳格高中黃睦翔、黃鈺翔，6人因在國際發明展有傑出表現，受亞洲教育論壇組織肯定，分別獲菲律賓前總統拉莫斯、韓國前總理李壽成接見，並頒給「科技創意未來之星」，肯定他們的表現。

拿出自己的創意發明，蔣沛妏說，家中養了隻馬爾濟斯犬，她相當喜歡這隻狗狗、也希望帶著毛孩出門散步，但近年來空汙嚴重，很擔心PM2.5對狗兒造成危害，才突發奇想，與同伴姚芊妤一同研發能隔離PM2.5的狗狗娃娃車、狗狗口罩，戴上口罩、就不再怕帶毛孩出門。

蔣沛妏介紹，這款狗狗口罩是特別挑選可隔絕PM2.5的布料作為濾網，這款布料在國外通常被豪宅用來作為紗窗布使用，且其透氣性佳，配合帽子、以魔鬼沾黏在狗狗衣服上，穿脫都很方便，髒了還能拆下來洗。

指導老師、獻身創發教育30年的發明家鄧鴻吉說，學生的作品相當具實用性，今年參加馬來西亞發明展不但奪金、還勇奪印尼特別獎，更有廠商表達想協助量產的意願。2人與另一對兄弟檔黃睦翔、黃鈺翔五月獲韓國前總理李壽成接見，獲頒「科技創意未來之星」。

此外，就讀高二的鄧立維9歲時就發明第一件作品、賺下人生第一桶金，也開啟了他的發明之路，近幾年來陸續贏得10多面金牌，戰績輝煌，他今年三月間與弟弟鄧仕展一同獲菲律賓前總統拉莫斯接見，頒給「科技創意未來之星」獎牌。而鄧氏兄弟的父親兼老師鄧鴻吉也因對發明產業有大貢獻，獲頒「最佳發明教育成就獎」。

(中時 )