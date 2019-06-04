立法院3月通過《道路交通管理處罰條例》修正案，自今年7月起，汽機車駕駛人若酒駕，最高分別可罰12萬、9萬元，並吊扣駕照，5年內累犯者則分別可再按次處罰，拒絕酒測者則可罰18萬元，另也新增同車連坐懲罰，針對同車者最高可罰3000元。此外，針對累犯者也將強制加裝酒精鎖，約4萬人受影響，預計明年3月起上路。

為達零酒駕目標，交通部日前再度修法重罰酒駕。自今年7月1日起，酒駕被取締者，罰則將分為汽機車分流處理。初犯部分，機車駕駛人可罰1.5萬到9萬元、汽車可罰3萬到12萬元。

在五年內第二次酒駕者，機車駕駛人可罰9萬元、汽車可罰12萬元，之後再繼續累犯者，將按前次罰鍰持續累加，以汽車駕駛人為例，若第三次酒駕，初次挨罰12萬元，第三次則可罰12＋12＋12的36萬元。若拒絕酒測者，初次拒測可罰18萬元，在五年內第二次拒測則可再罰18萬元。

而新增的同車連坐懲罰條例，只要是年滿18歲以上的乘客，若明知駕駛酒駕，卻未阻止其駕駛，可對其開罰600元到3000元，不過年滿70歲以上、心智障礙者、運輸業乘客則不在此限。

另外，為遏止再次酒駕，交通部也將強制累犯與拒測的車主加裝酒精鎖，由於還需商討酒精鎖相關功能、安裝技術、廠商資格、代吹防範、產品標籤識別等，預定明年3月1日起上路。據統計顯示，去年酒駕累犯者有3萬1888人、拒測者有9574件，因此預計將約有4萬人受影響。

(中時 )