內政部移民署日前針對全臺違法外來人口易聚集場所執行全國聯合查察，一舉查獲165名非法停(居)留外籍人士。為保障受收容外籍人士權益，今4日由移民署中區事務大隊規劃中部地區大型遣返專案，動員中、彰、投及苗栗等地區近50名移民官，出動10多輛警備車，將39名非法停(居)留外籍人士，分別自桃園及臺中國際機場予以遣返回國。

移民署中區事務大隊長林宏恩表示，移民署十分重視受收容人權益，此次查察績效良好，為避免受收容人收容天數增加的遞延效應，今日特別執行中部地區大型遣返專案；另全球穆斯林即將迎來開齋節，開齋節為穆斯林1年中最重要的節日，相當於華人的新年，透過今日的大型遣返專案，希望能讓受收容人在開齋節前回到故鄉與家人團聚。

移民署並指出，此次的中部地區大型遣返專案勤務，除了達成受收容人早日返回母國與家人團圓的心願，更以實際的行動展現了移民署「尊重多元文化」及「保障人權」的願景。

(中時 )