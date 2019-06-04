韓國瑜展現「陸軍」超狂實力 競爭對手全都「挫勒等」？

高雄市長韓國瑜6月1日凱道造勢，吸引數十萬名韓粉冒雨力挺，儼然「韓流再現」，韓國瑜第2場總統初選造勢活動定於8日在花蓮舉行。然而，資深媒體人黃暐瀚昨認為「不妥、不宜、不該」，不過他稍早則再補一個「一沒有」，因為沒有人在初選辦造勢大會，但他認為「或許這就是韓國瑜的與眾不同」。

韓國瑜6月8日前進花蓮造勢，有夜市攤商已掛出「禿子跟著月亮走、我們跟著禿子走」挺韓，預估可望吸引10萬韓粉「爆棚」搖國旗挺韓選總統。不少攤商正加緊備料，期待周六「國瑜夜市」開張全力拚經濟。

韓國瑜接二連三參加造勢活動的行為，黃暐瀚昨提出三不，因為這樣密集造勢，消耗能量太大了。他也表示，6月1日韓國瑜已經設下了「凱道障礙」，未來藍綠白所有政治人物，都很難超越這個障礙。這個障礙，應該擺到「715」之後，而不是在「715」之前。

然而，這番話引發議論，對此，黃暐瀚稍早發文表示，今天他要再補一個「一沒有」。他說沒有人在初選辦造勢大會、沒有人敢這樣辦造勢大會，沒有人願意這樣辦造勢大會，既然別人都沒有，或許也未必需要擔心，或許這是藍海；「或許，這就是韓國瑜的與眾不同」。

(中時電子報)