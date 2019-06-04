2019.06.03大政治大爆卦完整版(下)庶民時代來臨！凱道人數密而不宣 韓國瑜相約 6/8紅潮花蓮見！

民進黨前立委李俊毅在6月1日庶民挺韓造勢大會前，和國民黨前立委孫大千打賭，若到場的民眾超過8萬人，李請100個便當給街友，若沒有超過8萬人，孫請200個便當給街友。造勢結果李俊毅輸了100個便當，他昨在《大政治大爆卦》感嘆，所以你去阻擋(韓流)沒有用，唱衰(韓流)也沒用，只是激起他們更大鬥志。

「決戰2020、贏回台灣」全國團結力挺高雄市長韓國瑜造勢大會，1日下午於凱道登場，主辦單位喊出出席人數40萬。前立委孫大千之前在政論節目上和李俊毅打賭，到場的民眾超過8萬人，李請100個便當給街友，若沒有超過8萬人，他請200個便當給街友。

就在高雄市長韓國瑜宣布月8日要前往花蓮為國民黨2020總統提名初選造勢之際，花蓮東大門夜市在3日凌晨突然發生大火，烈火沖天，將夜空籠罩如同白日。由於時機點十分巧合，外界議論紛紛。

前綠委李俊毅昨在《大政治大爆卦》說，希望火災沒有政治因素介入，介入也沒有意義，是想處理什麼嗎?若是不希望韓流成功，放一把火就不會成功嗎?6//1他嗆賭超過8萬人就要發100個便當，結果有人說謝謝他，說刺激了韓粉上街頭。

李俊毅感嘆，「所以你去阻擋(韓流)沒有用，唱衰(韓流)也沒用，只是激起他們更大鬥志。」他一直覺得6/1是一個分水嶺，是一個關鍵，決定韓國瑜能不能順利走上總統參選之路。先不管人數各方解讀，或是說警方不敢公布，光是那天幾次大雨都沒有把人沖散這點就很成功。

李俊毅說，當然是祝福，但是也有點吃味，因為民進黨現在要辦這個也辦不起來，會「哩哩落落」。被主持人跟台北市議員游淑慧虧說「講話很實在」、「中肯」!

(中時電子報)