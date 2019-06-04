捷運民生汐止線卡關多年，日前台北市長柯文哲更指民生汐止線是「盲腸」惹議，新北市議員白珮茹4日質詢時要求未來新北跟北市所有會議都要錄音，讓歷史上留下一筆，也要侯友宜堅持爭取汐止民生線，而不是像柯文哲「每天只會在那邊說幹話」。

汐止民生線，新北端已通過環評，但北市部分未通過，雙北為要分階段開發，還是一起開發無法下定論。

白珮茹說，汐止民生線討論20幾年，柯文哲在會議上所說的每一句話，都要讓全國民眾聽到，汐止人口暴增，就是有許多北市民移入，很多人每天早上六點就要出門，就怕塞在路上，汐止民眾已忍無可忍。

白珮茹說，不管是捷運、輕軌還是什麼到汐止她都支持，而不是像柯文哲只會講幹話，三環三線被卡，直到柯文哲講出這種話，民眾終於恍然大悟，到底是誰在卡。

侯友宜說，台北市不做新北一定要做，任期內絕對全力推動，也會親自向中央拜託。

(中時 )