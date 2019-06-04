基隆市政府4月30日推出冷暖氣機與冰箱的家電補助，本月4日起額滿暫停收件，預計9月底前推出第2撥補助申請。（張穎齊攝）

基隆市氣候潮濕多雨，基市府因此率先全國，將除濕機也納入節能補助項目，4月30日推出後，不到2天除濕機收件就破300件，220萬元的補助額度瞬間秒殺，但近期卻有許多民眾抱怨，至今仍未領到補助款。工務處表示，會在7月底前完成補助發放，並在9月底前推出第2波補助申請。

基隆市政府配合經濟部住商節電行動，4月底推出住宅家電補助計畫，豈料5月2日除濕機補助及額滿，冷暖氣機與冰箱則在今（4）日起暫停受理收件。關於民眾不滿尚未領到除濕機補款，工務處指出，第1波申請的補助款預計7月底前撥發。

工務處副處長黃毅維表示，由於民眾申請狀況相當踴躍，補助住宅的冷暖氣機及冰箱共924萬補助額度已額滿，因此自4日起暫停受理收件，其他通過申請的民眾，預計7月底前便可以收到補助款。

黃毅維說，預計在9月底前將可以推出第2波的補助計畫，若行政程序加快的話，也不排除提前推出，明年也會有第2階段的補助，至於金額將待中央核定後再公告，第2波的補助範圍還是冷暖氣機、冰箱及除濕機等節能家電。

黃毅維說明，先前議會建議改進申請程序，工務處也都在評估中，包括在相關配套措施完整的情況下，由業者代替消費者提出申請，以及提供網路申請的管道等，讓民眾不用特地請假跑一趟市府。

工務處強調，民眾可致電02–24272437諮詢，或可至「基隆市共推住商節電行動網」（www.kleco.com.tw）獲得相關補助計畫及節電資訊。

(中時 )