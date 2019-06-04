為推廣燈塔歷史文化，交通部航港局首開先例，邀請藝術家體驗「燈塔守」生活，首先將於馬祖東莒燈塔試辦，進行藝術創作，經甄選後已有2組藝術家取得資格，首位藝術家王煜松將於明（5）日進駐燈塔，在為期一個月的時間創作，工作室也將開放參觀，遊客可親臨現場，參與藝術創作過程。

航港局表示，王煜松目前就讀國立臺南藝術大學造型藝術研究所，這次選擇使用藍晒圖為主，因為藍晒圖需要很強的日照，他認為很適合在夏季的東莒島創作，而且馬祖著名的藍眼淚，正像畫在海面上的藍圖。

他規劃將進駐空間打造為藍晒製圖室，駐塔期間會開放幾場工作室，民眾可至現場參親，與他面對面討論互動，他也計畫舉辦東莒國小工作坊，教小朋友基礎版畫原理及藍晒製圖。

第2組藝術家是一對年輕小夫妻盧芛、段沐，預計7月進駐東莒島燈塔，兩人將使用雕塑與水墨為主要創作媒材，計畫將島上拾獲而來的物件改造成藝術品，另以冊頁的型式書寫島上的故事。進駐空間則會開放民眾自由參觀，希望能與民眾互相交流、分享故事，並將故事轉化為作品。

航港局表示，本次是首度試辦藝術家進駐燈塔，在6月到7月間於馬祖遊玩的旅客，可至東莒島燈塔內參觀藝術家創作情況，不只可透過交流活動了解創作理念外，還可位藝術家激發創作靈感，可說是一舉兩得。

(中時 )