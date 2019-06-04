農民把家裡種植的青菜等農產品及土鷄蛋，一包包包好，上面標示價格。(圖擷自謝金河臉書)

這些農作物放在搭好的小店舖，並備有像信箱或是撲滿的東西，任客人把錢丟進去，自行把貨物取走。(圖擷自謝金河臉書)

台灣人的真善美，彰現在台灣最原始的無人店舖！財信傳媒董事長謝金河喜好爬山健走，經常出入出林間，他觀察到有些產業道路出現農家菜或雞蛋、水果，標示價格卻無人看管，他笑稱，靠良心不用掃瞄，錢丟進去，東西拿了就走，內心有無限的快樂！

謝金河在臉書上表示，他日前在雙溪泰平產業道路旁，看到農民把家裡種植的青菜等農產品及土鷄蛋，一包包包好，上面標示價格，例如一袋土鷄蛋100元，小黃瓜一把30元，青菜一束50元，香蕉一串80元。

農民把這些農作物放在搭好的小店舖，任路過的客人自行取走，他們備了一個像信箱或是撲滿的東西，任客人自己把錢丟進去，自行把貨物取走，這正是台灣最原始的無人商店。

謝金河分析，在美國，Amazon無人商店已有一段時間，在中國大陸，阿里巴巴的無人店很早就在杭州試辦，台灣還不普及。但是看到泰平產業道路的無人店，會讓人不覺會心一笑。現代化的無人店用掃描監督，台灣的無人店靠良心！可以任意拿走任何東西，大家充分信賴！

謝金河說，每次到虎豹潭或灣潭古道，經過泰平產業道路，他都會下車，拿走一些菜，土鷄蛋，這個禮拜，他拿走一串山蕉80元，抱走一個很大的南瓜400元，錢丟進去，東西拿了就走，內心有無限的快樂！

對台灣有如此質樸的無人店，網友紛紛按讚，「這就是正港台灣味！」、「台灣人的誠信 真善美 」、「臺灣好人卡是沒有額度的！」、「無人商店靠良心，乃是人性最終的目標」、「東海岸公路上也很多攤，攤主忙著下田去啦！」、「不用房租的無人商店，只剩誠，信。」、「種無人商店是最有趣的」。

(中時電子報)