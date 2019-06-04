南韓媒體上周報導北韓為川金二會破局大舉肅清，已處決朝對美特別談判代表金赫哲，不過美國有線電視新聞網（CNN）獨家披露，稱金赫哲實際上還活著，只是已被送入監牢接受調查，打臉韓媒報導。

南韓《朝鮮日報》日前披露北韓因美朝河內峰會草率收場進行肅清行動，包括對美談判代表金赫哲、統一戰線部部長金英哲都受到懲罰，國際媒體相繼跟進報導，不過CNN引述數名消息人士指，金赫哲實際上尚未被處決。

南韓《朝鮮日報》5月31日引述一名消息人士指出，北韓最高領導人不滿川金越南峰會談判草草收場，正對相關官員進行清算，其中北韓國務委員對美代表金赫哲（Kim Hyok Chol）及另外4名外交部官員被冠以替美從事間諜活動罪名遭到處決，勞動黨統一戰線部部長金英哲（Kim Yong Chol）遭革職並下放勞改，此外與金英哲共同負責談判的統一戰線部統一策略室室長金聖惠（Kim Song Hye）被送往政治犯收容所，河內談判中擔任翻譯的申惠英（Shin Hye Yong）因嚴重翻譯錯誤，也被送往政治犯收容所。

全球各大媒體隨後相繼跟進報導，不過CNN今（4）日引述數名了解內情的消息人士指出，《朝鮮日報》的報導是「錯誤的」，金赫哲實際上還活著，只是被關進牢裡接受調查，今後命運未定，不過仍可能面臨「嚴重懲罰」。

此外，北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）3日刊出報導，指金正恩2日出席藝術表演活動時，金英哲也陪同出席，並附上照片佐證，似有意破除金英哲遭肅清、下放勞改的傳聞，CNN的消息人士透露金英哲並未被下放勞改，不過確實被下封口令，必須寫悔過書。

消息人士指，儘管金英哲周末再度出現在大眾目光，但實際上自越南峰會破局以來，他的所有權力幾乎已被剝奪，朝官媒刻意再讓金英哲現身，似乎有意向華府傳達訊息：北韓領導人並沒有要終止無核化談判。

不過《朝鮮日報》對於翻譯申惠英、另一位負責談判事務人員金聖惠命運的報導似乎是可信的，消息人士表示兩人都被關押、接受調查。

《朝鮮日報》上周的報導儘管獲得國際媒體廣泛報導，同時卻也獲得許多質疑聲浪，至今北韓政府、南韓政府都未證實消息是否屬實，南韓青瓦臺表示不應對此事倉促下定論。

(中時電子報)