Akemi穿著Voda Swim 2019春夏新品。（Voda Swim提供）

美胸神器夢幻品牌Voda Swim 2019春夏推出一系列令少女尖叫的粉嫩色系新款比基尼，各種甜美柔亮色系不僅能將膚色襯托得更加白皙動人，新推出的荷葉邊肩帶設計，還有兩種穿法，預計將會在夏日各大海灘上，再度創造出甜美粉嫩又性感的比基尼狂潮。

Voda Swim今夏推出的荷葉邊肩帶設計，可搭配兩種穿法，分別是將荷葉邊肩帶垂墜於手臂兩側時，立即能修飾手臂的掰掰袖，並巧妙的在視覺上將副乳隱形起來；肩膀較為骨感或略寬的身形則可將荷葉肩帶拉至肩上形成雙肩帶，藉此修飾肩膀比例，創造視覺上更柔美纖細的肩型。

另外，Voda Swim獨家專利的Envy Push UpR剪裁，擁有特殊設計的隱藏式襯墊，集中托高胸部後，將使得胸型自然完美呈現出誘人效果，穿上後，瞬間激增兩個罩杯！！預計將會在夏日各大海灘上，再度創造出甜美粉嫩又性感的比基尼狂潮。

除了性感的兩截泳衣，今年夏天最時髦的就是擁有一件超修身連身挖洞泳裝，而Voda Swim今年新品設計，從露的巧妙展開，特別是胸下挖洞的設計，能夠精巧呈現女性身材中最纖細的部分，高腰剪裁則能在視覺上縮小腹部面積，產生腹部平坦的效果，而側邊挖腰設計完美收攏腰部線條，創造出細腰豐臀的視覺效果，特別是新款連身泳衣誘人的側邊高衩，為每個女孩創造一雙逆天長腿！

Voda Swim全新連身泳裝，不僅能夠修飾身材，將冬天來不及減掉的小肉肉，通通都藏起來，還能令每個穿上它的女性，同步擁有豐胸，小蠻腰，平坦小腹，加上長腿，絕對是女孩們絕對需要入手的夏日秘密武器！！想成為夏日最亮麗的一道海灘風景，吸引男友最邪惡的視角，就不能錯過Voda Swim這款身材救星的完美連身泳裝！

(中時 )