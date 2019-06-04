一名女網友在論壇上發文，她表示，一家四口有兩個國小孩子，跟老公的年收入共220萬，有一半的錢都投在房子上，導致生活品質不佳，小孩衣服還得穿親戚不能穿的，想問網友們這樣的觀念是否正確？短短一天，就掀起許多網友議論。

原PO提到，目前扛了兩間房貸，舊家每月房貸2萬8，目前已2萬3出租，新家月房貸則是4萬2，這樣算起來每月房貸4萬7，每年再多大額還款 40-50 萬，外加全家保險費、孝親費、小孩安親費，即使高收入也必須放棄生活品質，「衣服超過2千就不買，小孩衣服穿親戚不能穿的，平常不吃大餐，出國1-2年1次，1個人預算不能超過3萬，名牌就不用說了」。

雖然有網友詢問，為何不換屋就好，要扛兩間房貸？原PO回應，因為之前買過基金理財，但買了就跌、賣了就漲，因此不如把錢拿去買房。而原PO老公也認為，現在就苦，下一代的環境一定更苦，因此要趁有能力時多他們。

發文引來眾多網友的回應，有網友就表示，「當一個人在問自己值不值得時，代表著答案往往是在暗示自己....不值」、「對你不值得，對小孩值得」，還有網友直言，原PO言詞中帶有怨念，不能吃大餐、出國、買新衣，表示吃不了苦，存房投資適合肯吃苦的人。

(中時電子報)