近來原物料飆漲，生活開銷連飯錢都得精打細算，但有網友分享一家小吃店的炒飯，不僅量多到便當盒快被撐爆，還附上水煮蛋。炒飯的價錢更是低的驚人，只要1個50元銅板就可以搞定，讓原PO笑稱這是「超佛系爆炸炒飯」。

臉書粉專「舞食旅台灣。amos的走跳日常」PO文，高雄楠梓一家小吃店的炒飯，每一碗的飯量都滿到快要撐爆紙盒，而且還會附上水煮蛋，讓他「不知該從哪挖一口來吃，因為都會掉了滿桌都是」。Amos形容口感，「很像家裡會炒的那種家常味，吃完再來一顆蛋，媽啊！我快飽到天庭蓋了」。

Amos還說，他去買炒飯的那天，老闆爺爺還多送一顆蛋給他，讓他一整個想對爺爺說，「超佛系爆炸炒飯，很想問爺爺是菩薩轉世嗎？！滿到溢出的炒飯，這樣只要50元」。Amos開玩笑說，「決定以後月底沒錢吃土的時候，要來這邊買炒飯分三餐來吃了」。

PO文一出，馬上讓其他網友看了驚呆，「滿到誇張」、「重點價錢太佛心了啦」、還有人分享說，「以前大學都說山東炒飯， 阿公外省人，哈哈」、「在楠梓加工區附近」。

不知該從哪挖一口來吃，因為怕會因此掉了滿桌都是。（圖/舞食旅台灣。amos的走跳日常 授權使用）

(中時電子報)