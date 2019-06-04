國內腸病毒疫情近3周迅速升溫，上周健保門急診就診共計1萬1007人次，正式進入流行期，社區主要流行型別是腸病毒71型，感染者有1至2‰發展為重症。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉指出，上周（5月26日至6月1日）國內腸病毒門急診就診共計1萬1007人次，較前1周增加9.3％，其中宜蘭縣、桃園市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣及台東縣早已超過縣市流行閾值。

今年以來國內已有12例腸病毒併發重症，以感染腸病毒71型為多（6例），其他分別感染腸病毒D68型（2例）、克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型。幸好目前尚無死亡病例，去年同期已有4例死亡。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，腸病毒71型主要是侵襲神經系統，高危險群是媽媽給的抗體減少的小孩，大約2歲以下、放寬一點是5歲以下幼兒，特別家中第1位感染者，通常病情會嚴重一點。

感染腸病毒71型大概有1至2‰會發展成重症，即使感染了也不必太擔心，但要注意重症的前趨症狀，因為近年來台灣針對腸病毒71型發展一套很好的照護準則、也被世衛組織認可，因此今年個案都是住院治療後很早康復出院。

黃婉婷表示，腸病毒重症前兆包括嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、無故驚嚇或全身肌肉突然收縮、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，一旦發現嬰幼兒出現上述症狀，應儘速送往大醫院接受治療。

(中時 )