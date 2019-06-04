台灣建築再度站上國際舞台發光！譽為建築界奧斯卡金像獎的全球卓越建設獎，2019年獎項在莫斯科揭曉，龍寶建設「愉悅臻邸」個案，勇奪「中層住宅類─首獎」，獲國際不動產建築界驚艷。

龍寶建設創立於1989年，今年剛好屆滿30周年，4月份在台中市文化部文化資產園區雅堂館盛大舉辦的「龍寶三十周年展-莫忘初心‧利他共好」展覽，與建築同業及民眾分享了龍寶建設這30年來一路走來的美好經驗。

龍寶建設董事長張麗莉親自飛到莫斯科領獎，她欣喜的表示，頻頻獲獎並非偶然，此次獲獎的「愉悅臻邸」在規畫之初，以跳脫利益為首要考量的思維，選址於三鐵共構的全台一日高鐵生活圈、為增加生活綠意犧牲銷售坪數。

此外，從消費者的角度衡量生態價值與生活本質需求之間的最大值，讓住戶切身感受就像住在公園裡的家，從規畫設計到營建施工處處用心以及嚴格把關每個細節。

龍寶建設位於烏日三榮二路將推出新建案「園臻邸」，預計今年下半年會開始正式銷售，目前已獲很民眾問津。

「龍寶在未來找到可以努力的目標，讓年輕人可以買得起房子！」張麗莉說，未來她會負起更多社會責任，住者有其屋在現實與理想的平衡，靠智慧跟勇氣順應環境的改變，不會改變的是以消費者為出發點的龍寶精神。

(中時 )