花蓮挺韓後援會研商造勢活動示意圖。（范振和攝）

「決戰2020-贏回台灣」韓國瑜前進東台灣，造勢活動現場花蓮市六期市地重劃區相當寬敞。 （范振和攝）

「決戰2020-贏回台灣」韓國瑜前進東台灣，造勢活動逐漸加溫，花蓮縣挺韓後援會執行長游淑貞等人，4日上午前往花蓮市六期重劃區現勘動線，希望大批韓流順利去來。

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏昨晚召開挺韓後援會議，重點擺在各鄉鎮動員車輛數以及造勢動線。今天上午11時30分左右，挺韓後援會執行長游淑貞、花蓮警分局長李智源、超級韓粉廠商劉有成、音響王子吳家煥等人會勘活動場地，達成周圍中山路、軒轅路、福町路、自由街等街道公告彈性管制的共識。

游淑貞說，已有很多人韓粉擔心火車票一位難求，紛紛向她打聽交通事宜，她建議可鐵公路接駁，北部韓粉可在台北市政府轉運站搭首都客運，或在台北轉運站搭葛瑪蘭客運，前往宜蘭縣羅東鎮轉火車到花蓮，只要222元，鐵公路聯運票，方便又經濟。

鄒永宏指出，國民黨的立場是，黨籍總統參選人到花蓮辦造勢活動，縣黨部義不容辭，全力以赴，至於他個人的立場，挺韓到底！由於花蓮地形狹長，鄉親如要共襄盛舉，可與國民黨各鄉鎮市黨部連絡，今天起調查各鄉鎮車輛數，保險費、便當費等，一切由韓粉自付。

此次造勢現場將架設8部400吋LED電視牆，另，打造的超大型舞台33公尺寬、深7公尺多，分別創下花蓮新紀錄，至於，受到韓國瑜影響，在地旅宿業近飽和，不少人向黨部探詢，何處可搭帳棚，準備用露營的方式，挺韓兼遊賞花蓮。鄒永宏說，很多黨員都是韓粉，勢必引爆6月8日下午1時起的造勢活動，

花蓮市婦女會理事長江如玲強調，6月7、8日場地已借用妥當，期盼屆時能突破10萬挺韓大軍，婦女「鐵韓」們正絞盡腦汁，準備製作創意迎韓道具中。

(中時 )