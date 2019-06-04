資深藝人賀一航罹患大腸癌8年，昨晚驚傳病逝，讓演藝圈眾多好友不捨，對此與賀一航頗有私交的KID，接獲到訊息後也直呼不可思議，甚至吐露他曾一天拉了10幾次肚子，依舊照常上工錄影，敬業精神值得後輩學習。

根據《ETtoday》報導，KID透露某次錄《綜藝玩很大》時，發現賀一航會吃保健食品，當時隱約感覺到他雖有病痛，卻不刻意在其它人面前表現出來，有次出外景疑似水土不服，一天拉了10幾次肚子，但正式錄影玩遊戲時仍然生龍活虎，彷彿什麼事情都沒發生一樣，還昨天接獲到賀一航會癌逝消息時，原先還不敢置信，後來等到消息證實後，則感到相當不捨。

聊起賀一航生前點滴，KID表示兩人是在錄《綜藝玩很大》結識，而大夥都以「賀爸」稱呼賀一航，私下也常會主動關心所有後輩，此外在群組裡更有「長輩圖魔人」的封號，常發到大家會要他不要再發了，如今則已收不到賀一航發的長輩圖，讓KID至今仍難以接受。

(中時電子報)