曾治豪受訪。盧禕祺攝

林美秀悼念。盧禕祺攝

賀一航兒子曾治豪稍早出來受訪，提到爸爸賀一航走得很安詳，「謝謝喜歡爸爸的粉絲、謝謝關心，我和家人都很好，相信爸爸在天上會很開心」。他說告別式日期還在討論，跟家人們討論要用什麼方式舉行。

他提到賀一航最後叮嚀他的遺言是「兒子你要好好照顧自己的身體」，他說爸爸一樣還是很幽默，也提醒他要加油努力，「爸爸說演藝圈這條路很辛苦，要記得爸爸身體不舒服，要把奶奶、家人照顧好」，他在病榻前也允諾爸爸一定會把奶奶照顧好。

賀一航癌末很不舒服？曾治豪說：「我不是醫生，沒辦法判斷狀況，就是配合醫生的建議，幫助爸爸的方式，爸爸雖然有大腸癌，不過也沒有很不舒服，就是臨時發生，我們也不知道為什麼」。賀一航不願意化療？他說都是爸爸自己決定，「因為他怕痛，聽過很多朋友說化療很痛，才沒有治療」。

有傳賀一航會喝草藥，他說「我是沒有看到草藥，醫生都是開西藥」。爸爸還有遺憾的事？曾治豪說，「我覺得不會遺憾，至少爸爸知道兒子會唱歌，我在參加瓜哥節目的時候，爸爸都有把影片傳給大哥大姊，我到後來才知道爸爸默默做這些事」、「爸爸最希望就是帶Judy媽媽環遊世界，換個好房子，吃好吃的東西，爸爸很喜歡吃，是個吃貨」，會幫爸爸完成遺願？「所以我要更加努力」。

(中時 )