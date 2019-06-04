一顆粽子的熱量高達近500大卡，讓許多想吃粽子、感受端午節氣氛的民眾望而卻步，為讓更多人能吃粽子又控制體重，烏日林新醫院舉辦「端午熱量解密．端午健康吃粽」活動，營養師也提出3低1高、少用沾醬及搭配食物等方式，教導大家如何能健康吃粽子。

拿起一顆顆包著粽葉、香噴噴的燒肉粽，營養師姜秋月說，市售粽子每顆熱量約4、500大卡，若再包了花生、鹹蛋黃等則熱量高達6至700大卡，最近就有不少民眾為了應景、連續吃了幾天粽子，卻發現體重直線上升。

「吃粽子也能不怕胖！」姜秋月指出，在挑選時最好選擇薏仁、燕麥、紅豆等取代部分糯米，餡料部分則可以瘦肉、雞肉或海鮮等低脂肉類代替五花肉，並選用竹筍、菇類等高纖維食材做為內餡，透過低油、低鹽、低糖與高纖維的攝取，不但降低熱量、也能延緩血糖上升。

營養師也建議，在吃粽子的時候儘量少搭配含鈉量高的沾醬，吃鹼粽時則可以冷開水稀釋糖後使用，此外，吃粽子時搭配時令蔬菜的攝取，也可達到均衡飲食。

(中時 )