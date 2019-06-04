「離島中的離島」大膽及二膽，也在農委會計畫劃定的範圍之內。（李金生攝）

農委會將依水保法在金門畫定山坡地，約占全縣總面積的9.99％，引起部分民眾及團體關切，憂心結束軍管不久的金門，「送走了虎又來了狼」，以後「管東管西，沒完沒了！」縣府也建議中央考量金門的地理特殊性，維護鄉親合理利用土地的權益。

農委會依水保法第3條規定擬訂〈金門縣山坡地畫定計畫〉草案，今年3月26日辦理初劃展示30日，為讓民眾更了解山坡地畫定的內涵及配套措施，今天在金城鎮公所及烈嶼鄉公所各辦理1場說明會。

農委會水保局今天在金城鎮公所及烈嶼鄉公所各辦理1場說明會，聽取在地鄉親的意見。（李金生攝）

農委會指出，依法畫定山坡地有利於加強水土保持，而「山坡地」係指經中央或直轄市主管機關參照自然形勢、行政區域或保育、利用之需要，就合於標高在100公尺以上或平均坡度在5％以上者畫定範圍，報請行政院核定公告的土地。

農委會水保局組長陳重光強調，山坡地的畫定有利於加強水土保持的處理和維護。（李金生攝）

金門縣府建設處科長鐘立偉（左）建議中央考量金門的地理特殊性，維護鄉親合理利用土地的權益。（李金生攝）

全台山坡地已在1980年2月6日公告，但因金門當時屬「戰地」並未同步畫定。中央鑑於近年極端氣候影響，每逢颱風豪雨成災，加上金門縣正積極推動觀光，山坡地畫定有利於加強水土保持。

金門縣目前預定畫定面積為1806.4公頃，約占全縣9.99％，主要分布為金湖鎮與金沙鎮太武山、獅山、五龍山、金龜山和金城鎮梁山、塔山、烈嶼鄉麒麟山、大山頂、上岐等10區加上大膽島及二膽島，共有12區，除標高100公尺及坡度5％的條件外，也考量花崗岩特殊地質及保育利用需求。其中13％為私有地、87％為公有地，54％為國家公園區、30％為都市計畫保護區。

農委會強調，山坡地的畫定無涉禁止或限制開發，但若從事開發行為，水土保持義務人應先擬具水土保持計畫送審。

縣府則表示，金門地區土質狀況、植生條件、降雨形態與多年來的歷史與統計資料均顯示，金門並不適用於台灣的山坡地管理強度及方式，且全島均已實施都市計畫分區管制，更有國家公園及軍方不同的法規管制，建議中央應就現實環境條件加以評估，另對於部分自然村及私有土地部分，也應排除於山坡地範圍之外，以利民眾及相關單位進行必要、合理使用。

金門縣不動產公會理事長王立邦也表示，金門的地質、環境條件與台灣大不相同，早年因戰地軍管，相關權益已受到許多影響，如今再有水保法的管制，將帶來各項法規疊床架屋的問題，希望中央因地制宜好好評估考量。

(中時 )