呂秀蓮批公投修法 中選會：尊重立法院 15:472019/06/04 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中選會主委李進勇。（中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前副總統批評公投法再修法是鳥籠變鐵籠，要求公投連署需附上身分證損害隱私權，若公投不能與選舉一起舉行，就不可能有那麼多人願意投票。中選會表示，修法問題尊重立法院，中選會沒有回應。 中選會主委李進勇說，對於呂副總統的詳細發言他並不了解，他剛上任，有關公投法的修法一切尊重立法院的審查，中選會將依修法結果加以執行。 中選會發言人陳朝建則說，呂秀蓮的發言是質問執政黨，中選會是法定獨立機關，對各界的聲音都會予以聆聽，有關公投法的修法也會尊重立法院的審議，沒有其他回應。 (中時 ) #中選會 #呂秀蓮 也許您會感興趣 推薦閱讀 反民進黨更波瀾壯闊 04:092019/05/31 論壇廣場 李進勇縣長落選掌中選會 朱立倫千字文砲轟 10:052019/06/01 政治 轟民進黨變相阻擋公投 呂秀蓮：推動台灣中立 20:122019/06/01 政治 走馬上任不睬抗議 李進勇：就任各方面均合規定 13:502019/06/03 政治 談李進勇上任 朱立倫直言「蔡英文只能讓人搖頭」 16:042019/06/03 政治 李進勇掌中選會 聚焦公投法 04:102019/06/04 金融．稅務 無視抗議 李進勇要證明外界多慮 01:192019/06/04 政治要聞 李進勇擦不亮的信任招牌 04:102019/06/04 時論廣場 呂秀蓮籲民進黨 勿製造鐵籠公投 12:542019/06/04 政治 呂秀蓮斥民進黨公投修法草案 變相剝奪公民投票權 13:162019/06/04 政治 政治熱門新聞 慘！綠營猛批韓國瑜 他預言明年立委選舉慘況 - 政治 40萬用喊的？韓粉要崩潰者看看這些圖 - 政治 王浩宇陷桃色風波 羅智強勸：做人厚道點好！ - 政治 黃暐瀚從造勢中 看出韓國瑜的與眾不同！ - 政治 聽到村里長談話 他斷言「韓流將再起」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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