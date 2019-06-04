前副總統批評公投法再修法是鳥籠變鐵籠，要求公投連署需附上身分證損害隱私權，若公投不能與選舉一起舉行，就不可能有那麼多人願意投票。中選會表示，修法問題尊重立法院，中選會沒有回應。

中選會主委李進勇說，對於呂副總統的詳細發言他並不了解，他剛上任，有關公投法的修法一切尊重立法院的審查，中選會將依修法結果加以執行。

中選會發言人陳朝建則說，呂秀蓮的發言是質問執政黨，中選會是法定獨立機關，對各界的聲音都會予以聆聽，有關公投法的修法也會尊重立法院的審議，沒有其他回應。

(中時 )