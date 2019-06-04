新竹市1對愛侶小傑、小婷（化名）原定在相戀7周年當天登記結婚，不料計畫趕不上變化，小婷臨時住進醫院待產，兩人擔心出生證明無法登記爸爸名字，趕緊向東區戶政事務所求助，該所為此專程派員到產房辦理結婚登記，讓這對新手爸媽喜極而泣。

「我老婆快生了，拜託幫我們到醫院辦結婚登記！」小傑冒著磅礡大雨走進東區戶政事務所，滿臉焦急地向戶政人員訴說來意，原來他與女友小婷交往邁入第7年，小婷如今已大腹便便，但兩人尚未辦結婚，原定要在5月28日相識7周年當天互訂終生，不料孩子卻急著要報到，將計畫打亂。

小傑表示，7周年當天凌晨，小婷肚子開始陣痛，緊急送往新竹台大醫院，婦產科醫師判定胎兒僅32周又5天，需住院安胎，小婷無法任意下床行走，辦結婚的計畫難以成行，更令她著急的是，孩子出生證明書也因此不能登記爸爸的名字，因此即使臨盆在即，仍希望能有機會先辦好結婚。

東區戶政事務所獲悉後，立即派員到產房為這對新人舉辦一場別開生面的婚禮，在醫護人員及其他產婦、家人的見證下，順利在寶寶出生前完成結婚登記，終於讓這段7年戀情修成正果，升級為準夫妻間爸媽。

民政處表示，如有特殊原因如臥床行動不便，無法親自辦理結婚登記者，可由新人一方向醫療院所所在地戶政事務所申請到院服務。

(中時 )