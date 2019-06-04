法國在台協會主任紀博偉（左二）率團拜會新竹市長林智堅（左三）。（徐養齡攝）

新竹市深化國際交流，法國在台協會主任紀博偉率法國工商會會長、多家法商企業拜會市長林智堅，雙方就新創企業到竹市交流深化合作，強化台法雙邊的新創與青年學生交流深具信心，林智堅也就輕軌計畫與法協力廠商交換經驗。

紀博偉表示，新竹市在新創、高科技等方面有很優異的表現，台灣是個開放經濟體，竹市更在高科技創新上有非常好的條件，未來法國與新竹市可以更緊密的合作，「相信新竹市與法國的關係會進入黃金年代」。

林智堅表示，2020台灣設計展及2021台灣燈會將陸續在新竹市登場，除了邀請國人同胞參與，也特別邀請法國官方與民眾到新竹市作客，促進風城觀光市場，也邀請法商多來新竹市投資設廠。

法國工商會會長 Tudor PASCU說，將邀請商會會員及新創企業前到新竹市深化合作。French Tech Taiwan共同主席Laetitia LIM則邀請新竹市共同參與French Tech Taiwan計畫，強化台法雙邊的新創與青年學生交流。

迪卡儂執行長紀杰夫更提出營業數據，指全球迪卡儂超過1300家量販店，台灣有13家，開幕僅1個月的新竹市迪卡儂，營業額迅速登上全台第1，全球排名更高達第7，新竹市消費能力相當驚人。

(中時 )