虎林自造教育及科技中心師生展現學習成果。（徐養齡攝）

從做中學！新竹市以科技城自居，培植大量理工人才，虎林自造教育及科技中心整合竹市國小到大學的優秀師資，成立專業教學團隊，結合在地有空軍基地特色，開發手作迷你幻象機等「風」科技系列，讓課程「活」起來，師生都受益良多。

副市長沈慧虹4日為虎林自造教育及科技中心舉行揭牌儀式，虎林國中學生特別拿出精心設計的「幻象幸福號飛機」，在會場展現飛機懸空盤旋、呼嘯而過的性能成果，沈慧虹更親手接下精準降落在手中的飛機，現場驚嘆聲連連。

因應國教新增科技課綱，虎林國中向教育部申請自造教育及科技中心，全面提升校內軟硬體設施，並推出傳統工藝、機電整合、程式設計、數位自造、新興科技等5大發展主軸，讓師生從做中學，培養學理工及科技的興趣。

沈慧虹表示，繼2017年培英國中成立首座自造教育中心，虎林國中成為全市第2座指標性校園，讓香山區的孩子也能享受更多科技教育的資源，師生們攜手合作，讓課程、學理、實作、創意等巧妙揉合，建立動手做的教育基礎。

(中時 )