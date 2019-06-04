美國總統川普3日抵達倫敦，展開為期3天的國是訪問，英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）設宴款待，川普大讚女王是「非常偉大的女性」，但當他在女王站起來舉杯致意時，卻用左手拍女王的肩膀，而根據英王室規定，除非女王先主動遞出手，否則女王是不得觸碰的，此舉在英國是被視為不禮貌行為。

美國總統川普在英國國宴上觸碰女王的肩膀，而根據英王室規定女王是不得觸碰的，川普舉止再次引發外界爭議。

川普和夫人梅蘭妮亞晚間出席正式國宴，這也是川普伉儷首度體驗英國王室宴會。英國布下紅毯迎賓，王室成員與川普夫婦在白金漢宮（Buckingham Palace）宴會廳共進豐盛晚餐，在場男性都穿上燕尾服搭配白色領帶，女性則以晚禮服亮相。

晚宴上，川普和高齡93歲的女王雙雙讚揚英美間的共同聯繫。川普還稱讚女王在二戰時期修復軍用卡車引擎的故事，「那位年輕技師是未來的女王，一位非常偉大的女性。我們兩國的聯繫在那場大戰後永遠留存」。

不過當川普演講結束後，女王起身端起酒杯向其致意，只見川普直接伸出左手，拍了下女王的右肩，而在英國，碰觸女王是被認為極其無禮的，尤其是在正式場合。不過當時女王並沒有對川普的行為作出反應，而是繼續主持晚宴。

此次川普訪英也並非受到廣泛歡迎。先是早已表達討厭川普梅根王妃以孕假為由缺席晚宴，倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）更是在川普出訪的當日，特別為他錄製影片，稱他「將自由民主帶到極右翼，是日益嚴重的全球威脅之一」，其價值觀與立場完全是在英國的對立面。而倫敦的反川普遊行也預料至少25萬人參加，倫敦當局已部署2萬警力戒備。

(中時電子報)