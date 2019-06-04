不滿被唸！新竹逆子弒父 伴屍3天丟棄橋下

新竹市驚傳逆子弒父，65歲胡姓老父遭39歲兒子砍20多刀死亡，屍體丟棄溪中放水流。這對父子不合已久，胡姓老父甚至曾向鄰居訴苦「不是我死，就是兒亡」，沒想到真的一語成讖，慘死在兒子刀下。

新竹市第一警分局調查，胡男有家暴前科，因毒品等案服刑2年餘，今年1月底才出獄與父親同住。據聯合報報導，但父子不和，鄰居經常聽到兩人爭吵，胡父曾向鄰居訴苦「遲早會出事，不是兒子死，就是我死」。

上周五胡男與父親大吵後，竟持水果刀朝父親一陣猛揮，老父伸手擋刀，右半身及雙手遭砍傷20多刀，倒臥血泊而亡。胡男弒父後疑似不知如何處理，伴屍3日，直到屍體發臭，才決定棄屍，昨（3日）下午4時許將屍體搬上後車箱，不料被鄰居目擊露出一隻手，嚇得通知胡男叔叔報警。

警方趕到案發民宅前發現一攤血，但胡男當時已開車將父親遺體丟在溪洲橋下；胡男開車回家看到警察加速逃逸，警方最後在竹光路將胡攔截壓制。警方在溪洲橋水圳動員70多名警力搜索，晚間10點多發現卡在擋水板間的胡父遺體。

(中時電子報)