社家署近期預告修正《身心障礙者家庭照顧者服務辦法》，將身心障礙體系的「喘息」服務—「臨時及短期照顧服務」條件放寬，若外籍看護無法照顧30天以上，或重度身障者符合獨居、主要照顧者65歲以上等條件即可受惠，最快9月上路。

「臨時及短期照顧服務」分為機構及社區式2類，是身障版「喘息」服務。社家署副署長祝健芳表示，若照顧者有出國、短期離家的需求，即可將身障者送往24小時的住宿式機構，進行數天的機構「喘息」；若僅有幾個小時的需求，即可送往日照中心，或申請家托員等社區式「喘息」服務。

衛福部長照司副司長周道君表示，衛福部去年底擴大長照2.0喘息服務對象，允許聘僱外籍看護的家庭在特定條件下使用喘息服務，但身障者不一定失能（例如：聽力障礙 ），因此未必適用長照2.0的喘息服務；另一方面，現行《身心障礙者家庭照顧者服務辦法》亦只限未聘僱外籍看護的身障者申請「臨時及短期照顧服務」，部分身障者兩項服務都無法申請。

為滿足身障者的照顧需求，社家署預告修正草案，未來重度或極重度身障者若獨居、主要照顧者65歲以上，或其配偶、 直系血親、直系姻親、二親等內旁系血親，其中一人為身障者，即可申請「臨時及短期照顧服務」。若為輕度身障者，但外籍看護無法照顧30天以上，亦適用此服務。

祝健芳表示，「臨時及短期照顧服務」及長照2.0的喘息服務，形式類似，申請者需二擇一。目前《身心障礙者家庭照顧者服務辦法》修正草案仍處於預告期，預計最快9月上路。符合條件者，屆時可洽地方社會局進行申請。

(中時 )