六月是畢業季，不少剛踏出大學校園的畢業生正承受著求職的焦慮，而對正在準備考試的考生而言，六月亦揹負著大考倒數一個月的沉重負擔，各種巨大的壓力加上六月悶熱天氣，讓他們更感到不安、焦慮、憂鬱及情緒低落，俗稱「六月病」。醫師表示，面對沉重的壓力時，人體容易出現腹瀉、便秘、腹痛、腹脹等腸胃不適症狀，國外研究證實，採用低腹敏的水果，包括奇異果、草莓及哈密瓜等，可有助於改善大腸激躁症及腸胃道敏感症狀。

亞東醫院家醫主治醫師陳志道指出，面對沉重的壓力時，人體容易出現腹瀉、便秘、腹痛、腹脹等腸胃不適症狀，加上六月時逢端午佳節，民眾食用過多油膩且不易消化的粽子，更容易加劇腸胃道敏感。由於腸道是人類的第二個大腦，腸道菌落多元性和益生菌比例直接影響著人類的免疫、神經及內分泌系統，而膳食纖維是腸道益生菌的營養來源，有助腸道好菌生長，抑制壞菌。

近年來，澳洲、英國、紐西蘭、北歐以及美國已有多項研究顯示「低腹敏」飲食﹂能有效減輕腸道引起的不適症狀，腹敏是指存在於天然食材或食品添加物中的一群短鏈碳水化合物，攝取過多時，腹敏在小腸無法被吸收而直接進入大腸，經過腸道細菌發酵，造成脹氣、腹痛、腹瀉，澳洲蒙納許大學研究發現，50％～80％的研究對象在施行低腹敏飲食後，腸胃道不適症狀況得以改善。

陳志道表示，腸道敏感者在飲食方面要小心選擇，若攝取過多高腹敏的水果，例如蘋果、芒果、西瓜及過熟的香蕉，有可能會加劇胃腸不適，豐富的水果酵素與水溶性纖維能促進腸道蠕動，幫助消化，在腸道內創造適合益菌生長的環境，維持腸道健康，而奇異果、草莓、哈密瓜、葡萄等屬與低腹敏的水果，有助緩解功能性腸道症狀，民眾不妨可以多選擇。

(中時 )