麗寶集團旗下上市建商－名軒開發，以「平價好宅」深耕自住市場，其中，位在台中市東區旱溪水岸第一排建案「夏卡爾」，獲台中市府推動大車站計畫、台糖湖濱生態園區、三井集團進駐、艾美酒店即將開幕等建設利多，買氣暢旺，帶動業績獲利。

名軒開發表示，近年在台北、台中、桃園及宜蘭銷售建案，截至2018年底七大案，共創下平均近9成的銷售佳績，也為預計在2020年第三季開始銷售，總銷金額達180億元的淡海新市鎮案做好準備，為近2000戶的大型社區開發案，產品規畫包括住宅、店面及辦公室，已全面動工，預計2022年交屋。

基地位在東區旱溪水岸前的「夏卡爾」建案熱銷，名軒開發指出，在台中市推出首購產品，受住戶青睞的原因包括，一層兩戶雙併格局的首購產品，保持居家的單純與社區齊質性。

此外，該建案以大3到4房的低公設比規畫，不走市場主流小坪數，改規畫39至42坪大3房，還有53坪大4房，31％低公設比，房數更足，坪數更大。

「在台中市區還買得到1字頭房價！」名軒開發強調，以「新古典泳池好邸」為定位，訴求「買得起、住得好」的1字頭親民首購宅，經濟與交通、生活機能的優勢帶動銷量，成為市區首購產品的亮點。

(中時 )