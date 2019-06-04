古早味肉粽一定要加竹筍！台中市農業局輔導太平區農會結合端午節慶辦理「2019台中市太平區竹筍粽飄香慶端午米食推廣競賽」，上百位婆婆媽媽和國小學童一起包肉粽，主辦單位特別把當地特產麻竹筍入菜，還要各競賽隊伍要將竹筍包進肉粽內，太平區農會總幹事余文欽指稱，古早味的肉粽除了香菇、五花肉、花生等還一定要有竹筍丁。

頂著滂沱大雨，太平區農會如期在一江橋東岸太平集貨場肥料倉庫舉辦「竹筍鮮、粽飄香」包粽子比賽活動，由太平區農會輔導轄下之產銷班、家政班及太平區國小學童、愛心志工隊等一同參與，更請來曾以竹筍粿獲台中十大伴手禮的寧波小館主廚鄧玲如來示範竹筍創意料理。

雖然4日下午大雨下不停，但與會的家政媽媽使出渾身解術，45個蒸籠大灶炊煮用在地優質麻竹筍結合米香、荷葉香作成串串白玉荷葉粽，讓端午粽香增添麻竹筍的清脆香甜，現場粽香滿溢，更讓大家大飽口福。

農業局表示，太平區為台中最大麻竹筍產區，種植面積約200公頃，麻竹筍盛產期為7-9月，年收獲量約2792公噸，唯太平農會總幹事余文欽表示，今年受氣候異常影響，麻竹筍產銳減，但他仍希望透過這場活動，推廣太平麻竹筍產業文化。

余文欽也說，古早味的肉粽加上麻竹筍爽脆解油膩，而鄧玲如也說，太平生產的麻竹筍鮮嫩可口，但因為竹筍有竹筍酵素易酸化，如加入肉粽中，建議要選材新鮮的竹筍，切丁入餡，可保有鮮甜與香氣，且最好要在一天內品嚐，否則應先冷藏以免因竹筍酸化壞了口感。

(中時 )