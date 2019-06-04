觀望亭設計草圖 。圖：盧芛、段沐

為推廣燈塔歷史與文化，交通部航港局選定馬祖東莒燈塔試辦，邀請各領域藝術家體驗「燈塔守」生活，並進行藝術創作，經過公開甄選，有2組藝術家取得資格，首位藝術家王煜松將自6月5日起駐塔1個月。

王煜松目前就讀國立臺南藝術大學造型藝術研究所，這次選擇使用藍晒圖為主，因為藍晒圖需要很強的日照，他認為很適合在夏季的東莒島創作，而且馬祖著名的藍眼淚，正像畫在海面上的藍圖；他規劃將進駐空間打造為藍晒製圖室，駐塔期間會開放幾場工作室，民眾可至現場參觀，與他面對面討論互動，也計畫舉辦東莒國小工作坊，教小朋友基礎版畫原理及藍晒製圖，希望推廣效益能更長遠。

第2組藝術家是一對年輕小夫妻盧芛、段沐，預計7月進駐東莒島燈塔，將使用雕塑與水墨為主要創作媒材，計畫將島上拾獲而來的物件改造成藝術品，另以冊頁的型式書寫島上的故事；進駐空間則會開放民眾自由參觀，希望能與民眾互相交流、分享故事，並將故事轉化為作品。

航港局表示，這是第一次試辦藝術家進駐燈塔，機會非常難得，歡迎6-7月到馬祖遊玩的旅客，別忘了到東莒島燈塔觀賞美景並參觀藝術家創作情形，透過與藝術家交流互動可瞭解其創作理念，同時，亦可為藝術家激發創作靈感。這項活動共四組申請進駐，錄取率很高。

(工商 )