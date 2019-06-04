韓粉凱道大集結 縮時攝影全紀錄

一級嘴砲技術士在臉書發文。翻攝一級嘴砲技術士臉書

韓國瑜61凱道造勢活動，吸引40萬人熱情參加，台南市議員謝龍介認為，韓是將黃復興黨部及全國農會結合起來的人，因此擁有超高人氣；網路名人一級嘴砲技術士也說，韓國瑜是在農會上翻身和壯大。

謝龍介昨在政論節目《關鍵時刻》談韓國瑜擁有超高人氣原因，他說，韓國瑜曾任黃復興立委，又在雲林待了10來年，之後到北農4年後，完全了解全國農會是一條脈絡，並在北農吸收足夠養分，像練功一樣，吃了天山雪蓮後，又還吃到何首烏，再經過淬煉而大爆發。

謝龍介說，韓在北農與張榮味已結下不解之緣，直到北農被段宜康、王世堅修理，網路名聲大噪，之後選黨主席、高雄市長，這一步一步其實都是每股勢力的結合。

一級嘴砲技術士在臉書發文也說，其實陳明文一直想要取代張榮味的位子，所以2016年蔡英文勝選後，陳明文拉攏了蘇治芬對農漁會系統發動攻勢，不料，吃相太難看，很多人挺不下去，因此在2017年由陳明文操盤的農會選舉，民進黨可說是兵敗如山倒。

他說，別小看2017年農會選舉的挫敗，2018年的韓國瑜便是在這個基礎上翻身和壯大。

(中時電子報)