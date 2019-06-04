勤益科大機械工程系學生羅啟羅（右）講解他們刻畫的「勤益版清明上河圖」內容景緻。（林欣儀攝）

「清明上河圖」也有校園版！國立勤益科技大學4名學生因熱愛版畫，突發奇想、決定刻一幅勤益校園版的清明上河圖，前後耗費2年半時間創作，終於完成長達7公尺、收納校園內20處景色的版畫，4日公開亮相，首幅成品將贈送給學校收藏，盼成為未來校友的最美回憶。

長達7公尺的版畫一拉開，校園內的明秀樓、行政大樓等重要景緻躍然紙上，創作發想者是機械工程系大四生羅啟倫，他說，因為一時的突發奇想，開啟了這件創作，光是拍攝校園照片就拍了3000多張，而考量校園為圓弧形，如何將景緻融入長形畫作中，花了許多時間、考量光影分布與角度，最後選出20張融入創作。

為完成作品，羅啟倫找了同樣就讀大四的電子工程科劉任翔及文化事業創意系三年級生羅以嬛、景觀系三年級生曾翊晴攜手。回想製作過程，羅以嬛說，光是印版就花了3個多小時，因選擇將刻版放在一起、用同一張紙印，耗費時間太長，後面印好了、前面的卻乾掉了，當時還花費不少時間解決紙張黏到刻版的問題。

擔任指導老師的版畫藝術家蘇智偉笑說，他目前獨立創作過最長的作品不過1.2公尺，當初聽到學生想挑戰清明上河圖，確實有些驚訝，沒想到最後竟然真的做到，這幅作品的完成也是對自己的一項挑戰。

勤益科大校長陳文淵指出，學生將畢業禮物設定為巨幅版畫，承襲了工藝匠師的精神，傳遞源源不絕的藝術熱情，令人敬佩。

(中時 )