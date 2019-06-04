傳出前中研院長李遠哲籲蔡英文總統知所進退，北市議員汪志冰4日認為最大受益者是台北市長柯文哲，坐收漁翁之利，柯文哲對此回應，很慶幸自己不是民進黨籍，很亂、不知道在亂什麼，他也強調，不見得會有漁翁之利，因為民進黨打完就會攻擊他。

外傳李遠哲最近將發起「對民進黨及全國同胞的懇切呼籲」連署，呼籲蔡總統放棄一己之私，知所進退。汪志冰今在市政總質詢時提到恐怕最大受益者是柯文哲，坐收漁翁之利，柯則回說，很慶幸不是民進黨的，很亂不知道在亂什麼，不見得可得利，「民進黨打完就會攻擊我」。

(中時 )