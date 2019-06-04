李遠哲籲蔡英文知所進退 柯P：民進黨打完就會攻擊我 16:132019/06/04 中時 張立勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲。（圖／資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 傳出前中研院長李遠哲籲蔡英文總統知所進退，北市議員汪志冰4日認為最大受益者是台北市長柯文哲，坐收漁翁之利，柯文哲對此回應，很慶幸自己不是民進黨籍，很亂、不知道在亂什麼，他也強調，不見得會有漁翁之利，因為民進黨打完就會攻擊他。 外傳李遠哲最近將發起「對民進黨及全國同胞的懇切呼籲」連署，呼籲蔡總統放棄一己之私，知所進退。汪志冰今在市政總質詢時提到恐怕最大受益者是柯文哲，坐收漁翁之利，柯則回說，很慶幸不是民進黨的，很亂不知道在亂什麼，不見得可得利，「民進黨打完就會攻擊我」。 (中時 ) #民進黨 #李遠哲 #柯文哲 #汪志冰 也許您會感興趣 推薦閱讀 魔化海峽論壇 民進黨改叫民粹黨 04:092019/05/31 焦點新聞 妖魔化海峽論壇 凸顯綠營沒自信 04:102019/05/31 兩岸要聞 促轉會動作頻 唐德明：民進黨吹響用公權力輔選號角 17:202019/05/31 政治 公家就是我家 藍批民進黨吹響利用公權力輔選的號角 17:332019/05/31 政治 海峽論壇有那麼可怕嗎？ 04:092019/06/01 論壇廣場 傳石油工會搜手機號碼 賴：不只這個工會 11:282019/06/01 政治 韓粉在凱道 柯P到宜蘭吃空心菜 12:592019/06/01 政治 柯文哲講話直白 費鴻泰：經得起人民檢驗？ 10:242019/06/03 政治 韓國瑜是民進黨製造的超級怪物？網友吵翻了 10:402019/06/03 政治 韓稱不惜為中華民國粉身碎骨 柯：太過雞皮疙瘩 15:122019/06/03 政治 政治熱門新聞 慘！綠營猛批韓國瑜 他預言明年立委選舉慘況 - 政治 40萬用喊的？韓粉要崩潰者看看這些圖 - 政治 王浩宇陷桃色風波 羅智強勸：做人厚道點好！ - 政治 黃暐瀚從造勢中 看出韓國瑜的與眾不同！ - 政治 聽到村里長談話 他斷言「韓流將再起」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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