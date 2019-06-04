「肉圓沒加辣」醉父痛毆小孩 母尖叫逃命

新北市蘆洲區林姓男子不滿13歲兒子買肉圓沒加辣，酒後持啤酒罐毆打男童，在旁勸阻的林妻也遭勒脖、拖行至客廳毆打，影片曝光後引起網友公憤；新北地院4日依成年人故意對兒童犯強制罪，將林男處3月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，可上訴；涉犯傷害罪部分妻兒則同意撤告。

據了解，夫妻倆已在上月離婚，林男雖悔恨不已，極力想挽回家庭，但林妻不領情，兩人協議離婚後兒子的監護權歸媽媽，林男每個月須給付生活費等。

判決指出，1月12日晚間8時許，林男不滿兒子買回來的肉圓沒加辣，儘管兒子不斷澄清有告知老闆，林男卻情緒失控，一把拉扯兒子領口，持啤酒鋁罐毆打兒子臉頰，林妻見狀欲阻止，反遭林男雙手掐脖，強拖至客廳拳打腳踢。

兒子左側頭部、臉部及四肢等多處嚴重挫傷；林妻則是頭部被打到有瘀青，背部、四肢多處泛紅。施暴影片曝光後，林男遭網友肉搜甚至動用私刑，檢方1月偵結後依涉犯傷害、強制罪將他起訴。

法官考量林男對犯行坦承不諱，獲妻兒原諒，同意撤回傷害告訴，林男也定期接受社會局的戒酒、親職教育輔導課程，應能切身反省，依成年人故意對兒童犯強制罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應受法制教育30小時。

(中時 )